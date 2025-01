Incendio in appartamento ora inagibile, 4 evacuati

Un incendio si è sviluppato attorno alle 13 di oggi all'interno di un appartamento a San lorenzo in campo (PU), in via Fermi. Il rogo ha causato danni significativi al garage e al piano superiore dell'abitazione, che è stato dichiarato temporaneamente non fruibile. Una famiglia di quattro persone è stata evacuata per motivi di sicurezza.

Sul posto per contenere e spegnere le fiamme sono interventuti i vigili del fuoco con le squadre di Cagli(PU) e Arcevia (AN).

L'intera area è stata messa in sicurezza. Le cause che hanno provocato l'incendio sono in corso di verifica.



