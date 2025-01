Il sindaco di Pesaro, 'un anno magico da capitale della cultura'

"È stato un anno magico per Pesaro": è quanto ha detto all'ANSA il sindaco della città marchigiana e ormai ex Capitale della cultura italiana 2024, Andrea Biancani. "È stato un anno straordinario perché Pesaro e i suoi abitanti lo hanno percepito - ha aggiunto il sindaco -. I cittadini ci sono stati vicino e ci hanno aiutato".

"Durante il 2024 - ha sottolineato Biancani - abbiamo avuto picchi di turismo che hanno raggiunto anche un più 15% in periodi di alta stagione e del 30% nei momenti di bassa stagione". Il sindaco ha ricordato come Pesaro capitale della cultura abbiamo portato anche un messaggio di pace, "perché la cultura - ha evidenziato - è veicolo di pace". E ha concluso col dire che "l'Italia migliore è probabilmente rappresentata dalla provincia, da città come Pesaro, Agrigento, Gorizia che oggi sono qui per questo passaggio di consegne".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA