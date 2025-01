Caccia alla quaglia con un richiamo vietato, denunciato

Caccia alla quaglia con un richiamo acustico vietato, per un 75enne scattano la denuncia, il sequestro del fucile, del richiamo acustico usato e della cacciagione. Nell'ambito dell'attività di controllo e contrasto ai reati venatori, i carabinieri forestali di Fermo insieme a quelli di Montottone (Fermo), hanno denunciato alla procura un 75enne, in possesso di regolare porto d'armi ad uso caccia, ritenuto autore del reato di esercizio venatorio con mezzi vietati.

Il cacciatore, controllato nelle campagne del comune di Monsampietro Morico (Fermo), è risultato essere in possesso di un richiamo acustico elettronico durante l'esercizio dell'attività venatoria di caccia alla quaglia.

Oltre la denuncia, l'uomo si è visto sequestrare il fucile semiautomatico Beretta calibro 12, con relative munizioni, le tre quaglie abbattute così come il richiamo acustico elettronico vietato.



