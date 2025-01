Uncem Marche, bene rinnovo incarico a commissario Castelli

Uncem Marche "accoglie con favore la decisione del Consiglio dei ministri di rinnovare l'incarico a Guido Castelli come Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016. Il Commissario resterà al vertice della Struttura fino al 31 dicembre 2025, proseguendo il lavoro avviato per restituire un futuro alle comunità colpite dal terremoto".

"In questi due anni, Guido Castelli ha dimostrato grande capacità di gestione e un'attenzione particolare per le aree montane delle Marche colpite dal sisma - ha dichiarato Giuseppe Amici, Presidente di Uncem Marche - e siamo certi che continuerà a lavorare con lo stesso impegno, portando avanti interventi fondamentali per la rinascita dei territori distrutti ed evitando lo spopolamento. Il 2025 dovrà essere davvero l'anno dei cantieri pubblici e della rinascita dei borghi più colpiti.

Noi di Uncem Marche saremo al fianco della Struttura Commissariale per offrire tutto il nostro supporto, con l'obiettivo comune di ripopolare i centri montani e promuovere uno sviluppo sostenibile".

Secondo le dichiarazioni del Commissario, il 2025 vedrà oltre mille interventi avviati nell'intero cratere del sisma, segnando un "significativo e solido punto di ripartenza". "È fondamentale accelerare i tempi e garantire che gli interventi passino rapidamente dalla fase progettuale a quella realizzativa — ha aggiunto Amici - ma il percorso intrapreso è incoraggiante.

Siamo di fronte a una sfida storica che richiede coesione e una visione a lungo termine. Lavoreremo insieme per valorizzare le comunità montane, implementando anche il modello delle Green Community per uno sviluppo armonioso e sostenibile dei nostri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA