Sconto del 65% su tassa rifiuti per chi aiuta la comunità

"Tu t'impegni… noi ti dimezziamo le tasse". L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Terre Roveresche (Pesaro Urbino) dedicata a chi compie servizi per la comunità, che prevede uno sconto del circa il 65% sulla Tarip (Tariffa puntuale sui rifiuti). Per usufruirne e partecipare è stato aperto l'albo della cittadinanza attiva, reperibile sul sito del comune: è richiesto di iscriversi entro il 28 febbraio 2025.

L'albo è un elenco, che caratterizza da alcuni anni il Comune guidato dalla giunta del sindaco Antonio Sebastianelli, di cui fanno parte i residenti che si impegnano a svolgere servizi a favore della collettività: dalla pulizia delle strade o delle piazze alla manutenzione del verde fino al supporto nel doposcuola e alla rete museale. Chi fa parte dell'albo e collabora come volontario per la comunità, impegnandosi per almeno 30 ore annuali, riceverà una riduzione di circa il 65% sulla tassa dei rifiuti, vedendo azzerata sia la quota fissa che quella calcolata per determinati metri dell'immobile e in base alle persone componenti il nucleo familiare. A carico del contribuente rimarrà solo la quota variabile misurata, corrispondente all'importo per l'anidride carbonica prodotta.





