Rubava alimenti dai bancali, arrestato autotrasportatore

Un autotrasportatore è stato arrestato ieri dai carabinieri di Senigallia (Ancona) e Forlì con l'accusa di furto aggravato. Le manette sono scattate ai polsi di un 40enne di origine moldava fermato dai militari senigalliesi durante un servizio di controllo del territorio.

Dall'ispezione dell'autoarticolato sono saltati fuori generi alimentari per migliaia di euro sottratti ai supermercati a cui doveva consegnare la merce. In particolare, all'interno dell'autotreno c'era merce per circa mille euro che avrebbe dovuta essere consegnata a un'attività commerciale cittadina; all'interno del vano porta bancali è stata rinvenuta altra merce per circa 1.300 euro, destinata invece a un supermercato di Urbino.

Infine, grazie alla perquisizione estesa all'abitazione del 40enn è emerso che in casa erano nascosti circa 5mila euro di alimenti risultati rubati. Tutta la merce è stata prelevata per essere riconsegnata agli aventi diritto mentre l'uomo è stato arrestato per il reato di furto aggravato. La convalida è arrivata questa mattina al tribunale di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA