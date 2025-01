PalaCasali Ancona, il 18 gennaio IV Memorial Alessio Giovannini

Al Palacasali di Ancona il 18 gennaio prossimo andrà in scena il IV Memorial Alessio Giovannini, meeting internazionale di atletica in ricordo del giornalista marchigiano prematuramente scomparso e punto di riferimento nella comunicazione dell'atletica italiana.

L'evento, il cui ingresso è gratuito, è stato presentato stamattina al municipio di Ancona alla presenza del Vicesindaco e Assessore allo Sport Giovanni Zinni, del presidente Coni Marche Fabio Luna, del presidente Fidal Marche Fabio Romagnoli, del presidente Cip Marche e Panathlon Marche Luca Savoiardi, del Presidente USSI Marche Andrea Carloni, del Consigliere nazionale FIDAL Simone Rocchetti e del Meeting Director Francesco Giovannini.

"Il memorial Giovannini ormai rappresenta un momento identitario perché non solo ricorda una figura autorevole del giornalismo sportivo marchigiano - ha detto il vicesindaco Zinni - , ma soprattutto è un appuntamento importante dal punto di vista sportivo perché, pur non essendo una gara di campionato, attrae validi atleti di caratura internazionale. Cresce l'evento, cresce il pubblico, cresce l'attenzione, cresce la valenza tecnico-sportiva. Un ringraziamento agli organizzatori per continuare a portare avanti un appuntamento duraturo nel tempo, che si integra a pieno con la qualità della struttura del Palacasali".

"Alessio Giovannini era una figura entusiastica del giornalismo - ha ricordato Carloni, ricordando il collega scomparso a 40anni il 16 gennaio 2019 - ; entrava in empatia con tutti e, nonostante la sua giovane età, è stato di ispirazione per tutti noi perché si faceva tante, tantissime domande, ma non si dava mai abbastanza risposte. In quale modo il memorial a suo nome lo eterna e noi siamo convinti che ogni anno questo meeting crescerà, così come è cresciuta professionalmente la figura di Alessio".

A moderare la conferenza stampa è stato il Meeting Director Giovannini, che ha ricordato come "siamo qua per una storia d'amore: amore verso l'atletica, verso il palaindoor (oggi Palacasali) e verso il giornalismo". In crescita i numeri per la quarta edizione del Memorial Giovannini, tanto che per la prima volta registra l'ingresso nella programmazione delle gare anche del Cip Marche, con momenti agonistici dedicati agli atleti Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali).

"Che per la prima anche gli atleti paralimpici partecipino al meeting internazionale in ricordo del giornalista sportivo prematuramente scomparso - ha osservato Savoiardi - è sinonimo di una crescita importante dell'evento, non sono in termini tecnico-sportivi, ma anche dal punto di vista culturale: non mi dimenticherò mai di dire, infatti, che è fondamentale continuare nell'opera di contaminazione improntata da anni, che sta dando i suoi frutti".

"Il memorial Giovannini - ricorda il Comune - sancirà un momento storico dell'atletica italiana, infatti costituirà il primo meeting in Italia con programma completo a far parte del calendario del prestigioso World Indoor Tour".

Grande soddisfazione, inoltre, è stata espressa sulla struttura del Palacasali da parte di FIDAL: sono intervenuti il consigliere nazionale Simone Rocchetti e il presidente regionale Fabio Romagnoli che hanno specificato come le caratteristiche del palas, per spazi e ospitality, la rendono una struttura favorevolmente idonea ad ospitare eventi sportivi di caratura internazionale; non a caso, infatti, sono numerosi gli appuntamenti con il mondo dell'atletica che qui verranno ospitati nei prossimi mesi, ad iniziare dalla manifestazione degli esordienti che registrerà circa 800 iscritti.

Sono attesi, in tutto, fra i 120 e i 150 atleti, di cui una ventina con passaporto extra Unione Europea. Grande sfida nei 60 metri maschili prevista tra il Campione europeo in carica Samuele Ceccarelli ed il Campione Europeo in carica della 4x100m Matteo Melluzzo. Fari puntati anche sul salto triplo che vedrà impegnata Dariya Derkach, vicecampionessa europea indoor e finalista olimpica, insieme all'altra azzurra Ottavia Cestonaro e alla diciottenne Erika Saraceni, bronzo agli ultimi Mondiali under 20. Il meeting sarà davvero internazionale, con la presenza di diversi atleti provenienti dall'estero: nell'alto in pedana l'olandese Douwe Amels, campione europeo indoor. Ma è davvero ricco il programma con dodici gare in totale: 60, 400, 800, 3000 metri, 60 ostacoli e alto uomini; 60, 400, 1500, 60 ostacoli, alto e triplo donne. Non mancano le novità, rappresentate da due iniziative sociali a cominciare dall'introduzione di un partner dedicato alla beneficenza: sarà presente l'AIL di Ancona e Macerata che, con i suoi volontari, realizzerà un'opera di sensibilizzazione. L'altro progetto prevede il coinvolgimento degli atleti paralimpici FISDIR, cui sarà dedicata, come anticipato, una specifica gara. L'evento godrà della Diretta Rai Sport nel pomeriggio di sabato 18 gennaio (dalle 16:30 alle 17:50).



