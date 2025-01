Morto ex presidente Geologi Marche Piergiacomo Beer

E' morto il geologo Piergiacomo Beer, presidente dell'Ordine dei geologi delle Marche dal 1994 al 2005. Beer avrebbe compiuto 87 anni nel prossimo mese di marzo. L'Ordine dei Geologi delle Marche esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente che fu anche consigliere nazionale dell'Ordine.

"Piergiacomo Beer - ricorda Piero Farabollini, presidente dell'Ordine marchigiano dei Geologi - è stato un professionista di straordinaria competenza e carisma che ha dato un contributo fondamentale alla geologia marchigiana. In particolare, voglio ricordare le sue tante battaglie in difesa della professione e il suo ruolo centrale nelle indagini geofisiche e nei monitoraggi successivi alla frana Barducci di Ancona nel 1982.

Il suo lavoro in quella circostanza ha rappresentato un modello di rigore scientifico e dedizione alla sicurezza del territorio", ha dichiarato Piero Farabollini, attuale presidente dell'Ordine".

"Beer, che ha ricoperto la carica di presidente dell'Ordine con grande dedizione, - prosegue - ha lasciato un'impronta indelebile non solo per la sua visione, ma anche per il suo impegno concreto nella prevenzione dei rischi e nella tutela ambientale. La scomparsa di quest'uomo enormemente appassionato al suo mestiere lascia un vuoto profondo nella comunità dei geologi, per la quale era un punto di riferimento, e tra tutti coloro che hanno collaborato con lui. A nome dell'intero Consiglio e di tutti gli iscritti, - conclude Farabollini - l'Ordine dei Geologi delle Marche si stringe con affetto alla famiglia in questo momento di dolore".



