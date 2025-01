Domenica apre nell'Ascolano impianto sciistico di Monte Piselli

"Il collaudo effettuato questa mattina sull'impianto di Monte Piselli, a opera del direttore di esercizio ingegner Rinaldi, ha dato esito positivo: da domenica, l'impianto sarà in funzione". Ad annunciarlo è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e presidente del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli (Cotuge), rispondendo alle tante polemiche che si sono scatenate nell'ultimo mese a causa del fatto che gli impianti, nonostante ci fosse la neve, sono rimasti chiusi.

"Dopo aver ottenuto l'autorizzazione per la deroga relativa all'utilizzo dell'impianto, - fa sapere il primo cittadino - ora si procederà allo sgombero della strada per l'intermedia, di competenza del gestore Remigio Group, che permetterà a tutti gli sciatori e appassionati della montagna di arrivare fino alla stazione di partenza dell'impianto".



