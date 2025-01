De Magistris, 'conoscere la storia, anche delle stragi'

"Bisogna conoscere la storia, quella della democrazia ma anche quella delle stragi".

Questo l'invito lanciato stamattina da Luigi De Magistris ai ragazzi dell'istituto "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio (Fermo).

L'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, infatti, stamattina ha fatto visita agli studenti dell'Urbani per parlare di legalità Lo spunto? Il suo libro "Poteri occulti", "Il sapere e la conoscenza sono indispensabili per sconfiggere l'ignoranza. -ha detto De Magistris - Bisogna conoscere la storia della democrazia, delle Repubblica, purtroppo anche delle stragi. Penso ai giudici Falcone e Borsellino. E' importante conoscere, soprattutto per chi, all'epoca, non c'era, a questo serve. I ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento. Oggi c'è troppo appiattimento e conformismo. Se uno pensa e dice mafie, sembra quasi che non esistano più. E perché diciamo questo, perché la mafia non spara? E perché non spara? Perché è più debole di prima o forse più forte?".



