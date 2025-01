Ciccioli, nomina Curcio 'garanzia competenza e dedizione'

L'incarico come nuovo Commissario straordinario per le regioni colpite dall'alluvione 2023 all'ex capo della Protezione civile Fabrizio Curcio " rappresenta una garanzia di competenza e dedizione". Lo sottolinea in una nota l'europarlamentare anconetano di FdI-Ecr, Carlo Ciccioli che, dopo le due decisioni del Consiglio dei Ministri, porge gli "auguri di buon lavoro" sia al commissario straordinario per l'alluvione 2023 Fabrizio Curcio, sia al commissario straordinario per il post sisma 2016 Guido Castelli.

"Desidero esprimere i miei più sentiti auguri di buon lavoro a Fabrizio Curcio, nominato nuovo Commissario Straordinario per le regioni colpite dall'alluvione del 2023. - scrive Ciccioli - Il suo incarico rappresenta una garanzia di competenza e dedizione, sono certo che saprà guidare con fermezza e sensibilità il processo di ripresa. Il Governo italiano ha stanziato complessivamente 3,9 miliardi di euro per affrontare l'emergenza alluvionale. Inoltre, l'Unione Europea ha mobilitato il Fondo di Solidarietà dell'UE, proponendo l'erogazione di 378,8 milioni di euro a favore delle aree colpite dall'alluvione. Ed ha approvato, inoltre, - ricorda Ciccioli - un regime di sostegno italiano, per un valore complessivo di 167 milioni di euro, volto ad alleviare le difficoltà del settore della produzione agricola primaria, aggravate dagli effetti combinati della guerra in Ucraina e dalle devastanti alluvioni.

Per le Marche, in particolare, queste risorse rappresentano un'opportunità fondamentale per ripristinare la sicurezza e promuovere lo sviluppo delle comunità colpite".

"Rivolgo inoltre un caloroso augurio - prosegue l'europarlamentare FdI-Ecr - al senatore Guido Castelli per la proroga del suo incarico come Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016. La sua nomina ha segnato una netta accelerazione dei cantieri - sottolinea Ciccioli - e l'avvio di numerosi progetti rimasti bloccati per anni. Al 31 maggio 2024, sono stati autorizzati circa 20.000 cantieri nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma del 2016-2017, di cui oltre 11.000 già completati".

"Nelle Marche, in particolare, - afferma - sono stati erogati oltre 2,6 miliardi di euro per la ricostruzione privata, con 11.119 decreti emanati a novembre 2023. Con fiducia nel futuro e nelle competenze dei due Commissari, ribadisco il mio pieno supporto nel ruolo di Parlamentare Europeo per affrontare queste grandi sfide". Queste le dichiarazioni dell'Eurodeputato di Fratelli d'Italia-ECR, on. Carlo Ciccioli, a seguito delle due decisioni del Consiglio dei Ministri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA