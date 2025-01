Rispristinato Servizio civile universale al Comune di Ancona

Sono tre i posti a disposizione per il Comune di Ancona nell'ambito del Servizio civile universale che dura un anno. Possono fare domanda i ragazzi fra i 18 e i 28 anni, informa il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Lo fa sapere l'Amministrazione. Due unità saranno destinate alla Protezione civile, occupandosi di migliorare l'efficienza delle attività connesse alla Protezione Civile (gestendo, fra le altre cose, campagne di promozione e sensibilizzazione e partecipando ad eventi aperti al pubblico); una all'ufficio Ambiente per implementare le attività, soprattutto di sensibilizzazione, relative alla tutela ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata.

I giovani selezionati saranno impegnati per circa 25 ore settimanali e verrà riconosciuto loro un contributo economico mensile pari a euro 507,30, l'attestato di fine servizio e, infine, è previsto un percorso di orientamento al lavoro. C'è tempo per presentare la propria candidatura entro martedì 18 febbraio alle ore 14 direttamente all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. "Siamo soddisfatti di aver ripristinato il Servizio civile universale, valido progetto volto a incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro fra gli under 30 che mancava all'interno del comune di Ancona dall'annualità 2017/2018", commenta l'assessore alle Politiche giovanili e al Volontariato civico Marco Battino. "Questo volano per lo scambio di conoscenze fra le fasce più giovani della popolazione e la Pubblica Amministrazione si aggiunge alla convenzione stipulata giusto lo scorso mese per favorire i tirocini curriculari dell'Università Politecnica delle Marche all'interno degli uffici comunali".



