Ponte Garibaldi Senigallia, protestano cittadini e associazioni

Slogan e striscioni in piazza Roma per chiedere al Comune un Consiglio grande sul progetto di ponte Garibaldi. E' quanto andato in scena nel pomeriggio di oggi, a Senigallia (Ancona) mentre nell'aula consiliare, che si affaccia sulla stessa piazza, la politica discuteva della possibilità di aprire il dibattito alla cittadinanza.

Cittadinanza che, attraverso alcune associazioni di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale di Senigallia ("Italia Nostra", "Gruppo Società Ambiente", "Confluenze", "Archeoclub d'Italia" e "Amici della foce del fiume Cesano") ha cercato di far sentire la propria voce. "Un altro ponte è possibile", "Sindaco vogliamo parlarne?", "9.000 firme lo chiedono": sono le richieste alla maggioranza cittadina accusata di aver tenuto un profilo troppo basso in materia di trasparenza e partecipazione. L'appello è a "che non si perseveri con un progetto che rappresenta uno sfregio al paesaggio urbano storico della città".

"Sul progetto del nuovo ponte Garibaldi - spiegano le associazioni - di fronte cioè a problematiche che toccano l'immagine e la storia della città, e che richiedono un ampio confronto di idee e un approccio multidisciplinare, è estremamente opportuno e necessario, oltre che politicamente corretto, aprire un confronto pubblico: sentendo opinioni, valutando esperienze e coinvolgendo professionalità".

Associazioni e cittadini hanno anche annunciato di voler dare ancora vita a questa battaglia: "la maggioranza dei cittadini senigalliesi - sostengono - la pensa come noi".



