Lite per la sosta auto nel posto invalidi, interviene la polizia

Intervento della polizia stamattina in via Montebello ad Ancona per placare una lite in strada tra due uomini, entrambi 50enni, residenti nel Comune di Ancona, nata per motivi legati alla viabilità stradale. Uno dei due doveva parcheggiare nell'apposito posto disabili per invalidi contrassegnato e delimitato, disponendo di relativo tagliandino nella propria auto, ma vi ha trovato un'altra vettura in sosta guidata da un uomo anche lui provvisto di titolo per parcheggiare lì ma legato alla invalidità di un'altra persona.

Nonostante ciò, il primo soggetto, dopo un rimprovero all'altro automobilista e la risposta negativa alla richiesta di spostarsi, lo ha colpito con manate al viso e poi con calci.

L' intervento della Polizia di Stato ha permesso di riportare l'ordine e la calma evitando conseguenze pericolose per i passanti: all'automobilista che ha aggredito è stata intanto inflitta una sanzione amministrativa (art 188 Codice della strada). L'uomo colpito, invece, ha detto che sarebbe andato autonomamente al Pronto Soccorso di Torrette per gli accertamenti sanitari del caso, e ha manifestato la volontà di procedere legalmente verso la controparte.



