Lavori di ripristino in A14, corsia deviazione tra Pedaso-Fermo

Sulla A14 Bologna-Taranto, "nel tratto compreso tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona, per consentire lavori di ripristino del piano viabile in corrispondenza del viadotto San Biagio Nord al km 283, si è resa necessaria l'attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, al momento in fase di installazione". Lo fa sapere la società Autostrade.

"Il termine delle lavorazioni è previsto entro la mattinata di sabato 11 gennaio. Per tutta la durata dell'intervento sarà garantita al traffico una corsia per senso di marcia". "In ragione dei volumi di traffico attesi per venerdì 10 gennaio principalmente in direzione Pescara, - avverte la società Autostrade - si prevedono nelle fasce orarie del pomeriggio e della sera tempi di percorrenza superiori alla media". "In caso di accodamenti, agli utenti che percorreranno il tratto in direzione Pescara - conclude - si consiglia di uscire alla stazione di Fermo e rientrare in A14 a Pedaso, dopo aver percorso la Strada Statale Ss16. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona".



