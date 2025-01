Incidente ad Ancona, cinque ore autopsie non sciolgono dubbi

Preceduto da un sopralluogo sul luogo dell'incidente stradale per osservare la posizione delle tracce ematiche rilevate al fine di comprenderne la dinamica, sono state poi eseguite nel pomeriggio presso la medicina legale dell'ospedale regionale di Torrette ad Ancona le autopsie sui corpi di Lucia Manfredi, 40 anni, e del marito Diego Duca, 46 anni, deceduti nel tragico schianto del 4 gennaio scorso in via Esino a Torrette. Accertamenti medico legali eseguiti dalla dottoressa Loredana Buscemi, dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, alla presenza del consulente della difesa dell'indagato e dell'esperto incaricato dai familiari delle vittime, che sono durati oltre cinque ore ma che non hanno ancora sciolto pienamente i dubbi sulla dinamica della tragedia.

Nella carambola tra i due veicoli, l'auto urtata era finita su una cabina di riduzione del metano causando un'ingentissima fuga di gas con conseguente rischio di incendi o esplosioni, e lasciando due quartieri senza metano per 24ore.

Secondo i primi responsi autoptici, le gravissime lesioni da schiacciamento e investimento riscontrate sul 46enne, autista 118 a Perugia, morto sul colpo, porterebbero a ipotizzare che l'uomo si trovasse con quasi certezza all'esterno dell'auto Fiat Panda condotta verosimilmente dalla moglie quando è stata urtata violentemente dalla Bmw che procedeva in discesa verso Torrette, all'altezza di via Aso, e che l'ha scaraventava contro la cabina di riduzione del gas metano che si era danneggiata: una delle ipotesi è che possa essere stato investito dalla stessa Panda spostata dopo l'urto oppure travolto dalla Bmw insieme all'auto.

La 40enne, medico della Clinica Medica a Torrette, verosimilmente si trovava all'interno dell'auto al momento dell'impatto ma non è escluso che la vettura fosse ferma e che marito e moglie fossero entrambi intorno alla macchina, usciti forse per un cambio nella guida: il corpo senza vita di Lucia, deceduta pochi istanti dopo lo schianto, presenta traumi al torace e all'addome, forse compatibili con un violento urto contro il volante o un'altra parte dell'auto, era era stato trovato sopra quello del marito, separati da uno sportello dell'autovettura.

Sarà necessario più tempo per gli esiti degli esami di laboratorio su tessuti prelevati anche per verificare la presenza di gas sui corpi delle vittime come richiesto dal legale delle vittime, l'avvocato Ruggero Benvenuto. Un'altra perizia riguarderà le vetture che si sono scontrate per chiarire la dinamica, nell'ambito dell'indagine condotta dal pm Paolo Gubinelli: per omicidio stradale è indagato il 61enne conducente della Bmw, difeso dall'avvocato Giorgetti. Per le parti erano presenti all'espletamento delle autopsie il consulente della difesa Raffaele Giorgetti e l'esperto incaricato dalle parti offese Piergiorgio Fedeli.



