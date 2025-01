Coni, successi Marche nel 2024 e Gimbo portabandiera azzurro

"Tanti successi, fra conferme e sorprese, ma anche tanti ostacoli che abbiamo superato tutti insieme, con la mentalità vincente degli sportivi". Fabio Luna, numero uno del Coni Marche, ha salutato così il Quadriennio Olimpico di Parigi 2024. E lo ha fatto aprendo la relazione consuntiva dell'anno 2024 dello sport marchigiano, nella conferenza di stamattina al Comitato Regionale, presenti anche il vicepresidente vicario Giovanni Battista Torresi, il vicepresidente Marco Porcarelli e altri componenti della Giunta, e moderata da Andrea Carloni, presidente dei giornalisti sportivi marchigiani (Ussi Marche).

Luna ha paragonato il periodo 2021-2024 a una medaglia con due facce: se la prima registra valori pienamente positivi dei "parametri vitali" del movimento sportivo marchigiano (numero tesserati, società, eventi organizzati e titoli agonistici), l'altra non può dimenticare le numerose criticità attraversate, come la crisi sanitaria dovuta alla pandemia, il caro bollette, la riforma dello sport e le nuove norme sul lavoro in questo campo. Tutte questioni che hanno impattato fortemente sul normale svolgimento delle attività sportive; nonostante ciò, le Marche sono riuscite ad ottenere in questo periodo grandi successi a livello qualitativo e quantitativo, confermandosi: la 3/a regione italiana con 163 Società affiliate a Fsn e Dsa su 100mila abitanti (la media nazionale 104); la 4/a regione con oltre 11.500 tesserati a Fsn e Dsa su 100mila abitanti (media Italia 8.602).

Dopo il 2023, anche il 2024 è stato "un anno da incorniciare, sottolineato da successi a livello Olimpico, Mondiale e Continentale. In chiusura del 2024 l'Italia si è ritrovata al terzo posto al Mondo per risultati conseguiti, alle spalle solo di USA e Francia. A contribuire a questi risultati anche atleti e tecnici della nostra Regione che hanno brillato, in particolare, anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ricordati lo storico oro di Gaia Giovannini, tesserata Megabox Vallefoglia, nella Pallavolo femminile; gli argenti nel fioretto a squadre di Tommaso Marini e Alice Volpi tesserati Club Scherma Jesi; l'altrettanto storico bronzo di Sofia Raffaeli nella Ritmica, tesserata per la Ginnastica Fabriano.

Nei risultati del Fioretto c'è la firma del ct azzurro, Stefano Cerioni, alla decima partecipazione alle Olimpiadi (tra atleta e tecnico). Parigi 2024 ha regalato anche la nomina di Gianmarco Tamberi, fresco Campione d'Europa nel salto in alto, a portabandiera dell'Italia insieme alla fiorettista Arianna Errigo. Oltre a questi prestigiosi risultati I Giochi di Parigi, i migliori per il medagliere azzurro, verranno ricordati anche per la qualificata e nutrita partecipazione della delegazione marchigiana, con ben 26 sportivi tra Atleti, Tecnici, Dirigenti, Sanitari, Preparatori, Fisioterapisti e Giornalisti un record di presenze e la bontà del movimento sportivo regionale.

Sul finire dell'anno sono arrive nel tennis anche la conquista del primo posto nella classifica Atp di Jannik Sinner, allenato dal marchigiano Simone Vagnozzi, e il successo di Elisabetta Cocciaretto con l'Italia nella Billie Jean King Cup 2024. Prestigiosi risultati nella Ginnastica: ottavo scudetto consecutivo di Fabriano nella Ritmica e quinto tricolore della Virtus Pasqualetti di Macerata nell'Artistica. Molto importante, sottolinea il Coni Marche, anche la promozione in Superlega della Yuasa Battery Grottazzolina, 3mila abitanti ma grande passione per il volley.



