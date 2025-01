Bilancio: Tombolini, 'Oltre 61 milioni per investimenti'

Nel corso del dibattito per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Ancona l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini ha riferito che "in termini di investimenti, la somma in campo per il 2025 è di oltre 61 milioni di euro. Tombolini ha elencato le principali fonti di finanziamento "e i 93 progetti in campo" per la ridefinizione della fisionomia del capoluogo di Regione, evidenziando alcuni tra gli obiettivi maggiormente significativi: "dall'intervento per i Mutilatini e la strada di Portonovo, a quelli per la Mole Vanvitelliana e per la torre campanaria del Palazzo degli Anziani, senza dimenticare le manutenzioni straordinarie (delle strade vicinali, dei marciapiedi, delle scalinate comunali, dei giardini scolastici…), i parcheggi, la galleria del Risorgimento, gli arredi urbani di corso Garibaldi, i contenitori culturali".

Tombolini ha poi sottolineato in modo particolare l'importanza del ricorso al project financing, strumento attraverso il quale l'Amministrazione potrà attrarre una quota molto consistente di risorse, stimata attorno ai 15 milioni di euro. "Questo significa - ha detto - aver avuto la capacità di portare investitori e investimenti importanti sul nostro territorio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA