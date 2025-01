Volontarie in servizio civile contro il divario digitale

Il sostegno ai cittadini di Pesaro nelle procedure digitali si arricchisce grazie alle due volontarie del servizio civile digitale, Sara e Sofia. Si tratta del prosieguo del progetto Digital Car nato nel 2021 per far fronte alla rapida digitalizzazione imposta dal periodo pandemico. Le due volontarie seguiranno l'erogazione completa e gratuita dello Spid, l'attivazione della carta d'identità elettronica, l'utilizzo dei portali della pubblica amministrazione, così come altri servizi a supporto dei cittadini, aggiungendo così allo sportello Informa&Servizi un aiuto prezioso, oltre a quello già presente a Borgo Santa Maria.

Per usufruire del servizio basterà prendere un appuntamento tramite telefono al numero 0721387400 o con messaggio (SMS, WhatsApp, Telegram) al numero 3336180142.

"Due figure preziose per il superamento del divario digitale che rende difficile a molte persone utilizzare i numerosi servizi online messi a disposizione dal comune e altri enti pubblici" dichiara l'assessora ai servizi demografici, Mila Della Dora.





