Treia pronta ad accogliere leggenda del calcio Oscar Massei

Ritorno alle origini per Oscar Massei, la leggenda del calcio argentino e italiano. Sabato 18 gennaio Treia accoglierà con emozione il ritorno dell' indimenticabile campione argentino e icona del calcio italiano, in un appuntamento che intreccia sport, memoria e radici familiari. A 90 anni, Massei, che ha giocato in squadre leggendarie come Rosario Central, Inter, Triestina e Spal, tornerà nel paese da cui partirono i suoi bisnonni nel 1884 alla ricerca di una nuova vita in Argentina. L'evento si terrà alle ore 11 presso l'Aula multimediale di Treia e sarà occasione per presentare il libro "Oscar Massei. L'oriundo, il capitano, l'esempio" di Enrico Menegatti.

L'opera ripercorre la straordinaria carriera e la profonda umanità di un uomo capace di unire due mondi, due culture e i valori dello sport. Alla manifestazione parteciperanno, oltre al campione, l'autore Menegatti, il sindaco di Treia Franco Capponi, la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo e il giornalista Fiorenzo Santini, sociologo dell'emigrazione marchigiana.

Organizzato dal Comune di Treia con il supporto dell'Istituto comprensivo "E. Paladini", l'incontro rappresenta un omaggio al legame indissolubile tra memoria, sport e territorio. Un evento unico, aperto al pubblico, per celebrare una storia che attraversa continenti e generazioni, riaffermando il potere dello sport nel raccontare l'identità di un popolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA