Presidente Consiglio Regionale Marche ospite alla Vesta srl

"Crediamo nel rapporto diretto con i vertici istituzionali e nella possibilità di fare un percorso comune per garantire la crescita sociale del territorio". Così Gabriele Sabbatini, Ceo e fondatore dell'azienda ha accolto il presidente del Consiglio Regionale delle Marche, Dino Latini, ospite nello stabilimento produttivo di Castelfidardo dell'azienda Vesta. L'azienda ha 110 dipendenti, lavora plexiglass, legno e metalli realizzando creazione di design, dalle lampade ai tavolini a oggetti personalizzati sia con il proprio brand che per le grandi griffe della moda.

"Da parte del Presidente Latini - ha sottolineato Sabbatini - abbiamo trovato una straordinaria disponibilità a pensare iniziative comuni che coinvolgano l'intero comprensorio con un'unica stella polare che è il lavoro". "Crediamo molto nella collaborazione pubblico-privato - ha aggiunto il Ceo - perché creare occupazione e quindi il benessere della comunità sono temi che riguardano tutti e nei confronti dei quali l'impegno deve essere costante e congiunto".

"La visita a questa eccellenza artigianale del polo industriale di Cerretano rappresenta - ha dichiarato Latini - un'occasione importante per valorizzare il talento e la creatività delle nostre imprese. Il loro impegno e la qualità del lavoro dimostrano quanto sia fondamentale sostenere il tessuto produttivo locale, che è il cuore pulsante della nostra economia".

Sabbatini ha anche annunciato di essere al lavoro per realizzare, direttamente in azienda, un evento previsto per la prossima primavera che coinvolgerà imprenditori ed istituzioni del territorio dedicato al lavoro, alla formazione del personale, alla tutela e valorizzazione dell'artigianalità e del saper fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA