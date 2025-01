Picco influenzale, 341 accessi Pronto soccorso Pesarese in 24ore

In vista del picco influenzale, si registra un grande afflusso di pazienti nei Pronto soccorso anche nella provincia di Pesaro Urbino: "nella giornata di ieri - fa sapere l'Azienda sanitaria territoriale - 341 accessi con una media di oltre 320 accessi al giorno e un aumento sensibile anche rispetto al picco dello scorso anno". In considerazione di ciò, verranno prese "misure straordinarie": "a partire da questa sera saranno attivati otto posti letto di osservazione temporanea straordinaria per gestire in sicurezza i pazienti del pronto soccorso per il maxi afflusso che si sta registrando in questi giorni".

"Verranno impiegate risorse umane straordinarie - spiega il direttore sanitario Edoardo Berselli - i pazienti stabilizzati, in attesa di ricovero o in attesa di essere trasferiti in altre strutture, verranno accolti nei locali attigui al pronto soccorso dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro e verranno seguiti dai medici del pronto soccorso e dal personale infermieristico aggiuntivo fornito dal dipartimento delle professioni sanitarie. Un ulteriore sforzo per il personale, che ringraziamo per il lavoro che quotidianamente sta svolgendo in particolar modo con la pressione che si è registrata in questi giorni. Un'operazione che consentirà di gestire afflussi straordinario garantendo sicurezza e dignità per i pazienti che accedono al pronto soccorso".

"Un maxi afflusso di utenti sta interessando in questi giorni i Pronto Soccorso della provincia - spiega il direttore Giancarlo Titolo - e che sta impegnando duramente il personale del Pronto Soccorso che ringrazio degli sforzi assicurati in questi giorni di festa. Un numero di accessi elevato che sta causando inevitabilmente rallentamenti nello svolgimento delle attività e un allungamento dei tempi di attesa. Nella giornata di ieri 341 accessi con una media di oltre 320 accessi al giorno e un aumento sensibile anche rispetto al picco dello scorso anno. Queste cifre sono legate soprattutto al verificarsi del picco influenzale che ha colpito gran parte della cittadinanza e in particolar modo gli anziani. Si tratta per la maggior parte di situazioni non gravi che necessitano di continuo monitoraggio ma che comunque impegna il personale del Pronto Soccorso che sta lavorando a pieno regime. L'invito a tutti i cittadini è di utilizzare la nostra struttura solo quando effettivamente necessario e di rivolgersi negli altri casi a medici di base o pediatri. Un'operazione che permetterà di assistere i pazienti sia dal punto di vista medico che infermieristico, cercando al massimo di limitare i disagi e le attese".

"Stiamo approntando tutte le misure necessarie per gestire al meglio l'aumento degli accessi nei Pronto Soccorso a causa del picco influenzale per garantire un'assistenza più efficiente e tempestiva ai cittadini" dichiara il vice presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA