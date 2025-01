Guardie ambientali scoprono discarica abusiva di pneumatici

Grazie alla segnalazione di un cittadino, i volontari dell'Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali ODV ETS, nel corso di un sopralluogo in via Loreto ad Ascoli Piceno hanno rinvenuto numerosi pneumatici abbandonati e una quantità significativa di materiale legnoso, segni evidenti di un abbandono indiscriminato di rifiuti. Il materiale in questione era stato gettato nei pressi dei piloni della superstrada Ascoli-Mare. Dopo aver documentato la situazione con rilievi fotografici, le Guardie Eco Ambientali hanno inviato una PEC al sindaco e alla Polizia Municipale di Ascoli Piceno, sollecitando un intervento urgente per il sopralluogo e la successiva rimozione dei rifiuti.

Non è la prima volta che le Guardie Eco Ambientali segnalano situazioni di degrado ambientale sul territorio. Già il 30 settembre scorso, i volontari avevano inviato una PEC al sindaco di Ascoli Piceno per denunciare lo stato della zona ex Cartiera, lungo la Strada Provinciale Bonifica, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Tra i rifiuti abbandonati si trovavano materassi, plastica e scarti organici. Nonostante le sollecitazioni e le prove fotografiche presentate, ad oggi, come rilevato dai volontari, la situazione è ulteriormente peggiorata, con un aumento considerevole dei cumuli di rifiuti.

I volontari delle Guardie Eco Ambientali sono costantemente impegnati nella tutela del territorio, talvolta supportati da cittadini che, con le loro segnalazioni, contribuiscono a combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

Per segnalare discariche abusive o altre problematiche legate ai rifiuti, è attivo il numero unico nazionale 3515132957.

Inoltre, chi desidera unirsi all'Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali come volontario può richiedere maggiori informazioni tramite i contatti ufficiali.



