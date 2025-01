Comune sottoscrive convenzione con 4 realtà musicali

Il comune di Pesaro ha sottoscritto un documento di convenzione con il coro San Carlo, il Filarmonico Rossini, la banda di Candelara e quella di Colombarone-Fiorenzuola, assegnando a ciascuna di essere 2.000 euro l'anno per "sostenerle nelle loro attività che permettono di avvicinare persone, soprattutto giovani, che con altri canali non si appassionerebbero mai alla musica" dichiarano il sindaco, Andrea Biancani e il vicesindaco, Daniele Vimini.

La firma della convenzione si inserisce all'interno del progetto Coltiva la Capitale "voluto per conservare il patrimonio ereditato da Pesaro 2024" dicono gli amministratori aggiungendo che le quattro realtà "incarnano i valori, la mission e la creatività artistica di Pesaro, Città creativa della Musica UNESCO e Capitale italiana della cultura" e che "se oggi Pesaro è conosciuta per musica in tutto il mondo lo deve alle realtà storiche del territorio, come i cori e le bande con cui abbiamo siglato la convenzione".



