Comune e operatori economici, una roadmap per collaborare

"Potenziamento della conoscenza di bandi europei e regionali a favore delle attività commerciali ed artigianali, promozione di partnership con i soggetti privati per implementare gli interventi di manutenzione straordinaria (come già avvenuto per la riqualificazione degli Archi di Piazza Cavour), patrocinio di iniziative di crowdfunding come alterativa al credito tradizionale, rimodulazione degli scaglioni di rateizzazione relativamente ai carichi arretrati con soglia inferiore ai 5 mila euro, promozione di iniziative volte ad implementare i servizi del turismo di transito ed infine l'istituzione di un 'fondo per la creazione di nuove imprese artigiane e commerciali' dedicato al ripopolamento ed alla riqualificazione di aree strategiche della città. Sono i contenuti dell'ordine del giorno, firmato dal sindaco Daniele Silvetti, congiuntamente alle associazioni di categoria, che sarà votato unitamente al bilancio comunale. Una road map condivisa, alla presenza dell'assessore al bilancio Giovanni Zinni, all'assessore al patrimonio Angelo Eliantonio e all'assessore a turismo, borghi e decoro urbano Daniele Berardinelli, con i funzionari sindacali territoriali Luca Casagrande (Confartigianato Pesaro-Urbino/Ancona), Andrea Cantori (CNA Ancona) e Giancarlo Gioacchini (Confesercenti Marche). Avviato così un percorso di dialogo con le associazione per verificare la possibilità concreta di implementare i punti salienti delle rivendicazioni sindacali. "Il rilancio di questa Città non può prescindere dallo strumento centrale della concertazione. Gli Operatori economico-commerciali hanno perfettamente colto la nostra volontà di imprimere alla città una svolta storica e decisiva in termini di sviluppo e promozione" ha dichiarato Silvetti che si è detto "consapevole che l'investimento sul turismo da una parte agevolerà e darà spinta all'economia locale, dall'altra ci costringerà ancor di più a trovare le risorse necessarie per garantire la qualità dei servizi. Accettiamo questa sfida con grandi motivazioni grazie anche agli stimoli che provengono dalle Associazioni di Categoria". "La consulta è stata costituita e a pieno titolo proseguirà questo lavoro di concertazione permanente; le proposte dell'associazione di categoria si sono rivelate - ha sottolineato Zinni - molto utili perché forniscono spunti concreti per la creazione d'imprese e sarà compito dell'Amministrazione portare avanti le idee oggi promosse per sostenere la nascita di nuove attività economiche nel territorio; concludo affermando che il rapporto con le associazioni di categoria si unisce a quello già proficuo e collaborativo instaurato con i sindacati e ci conforta il fatto che è sentita la condivisione e la vicinanza, pur con un bilancio che rispecchia un contesto difficile". "Abbiamo apprezzato l'atteggiamento degli Assessori e del Sindaco - dichiarano Luca Casagrande, Andrea Cantori e Giancarlo Gioacchini - che oltre alla sensibilità nell' accogliere i suggerimenti proposti rispetto a un contesto economico già molto complicato, si impegnano a ritagliare all'interno delle variazioni di bilancio fondi utili da destinare alle aperture di nuove imprese e alla sopravvivenza delle esistenti.

L'Amministrazione ha raccolto il nostro segnale, nella consapevolezza che senza un quadro economico di impresa, non possa esistere un contesto sociale coeso e produttivo, valori su cui può e deve prosperare la città di Ancona', proseguono i Responsabili territoriali. "Questi rapporti sono figli di una visione nella quale noi crediamo, che vede nella concertazione delle associazioni di categoria la via migliore per trovare le soluzioni alle esigenze delle attività economiche, che sono la linfa vitale per il lavoro e lo sviluppo di una città che è anche capoluogo di regione" ha commentato Eliantonio.



