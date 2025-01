Commercio, più informati con le Faq del Comune di Ancona

Come posso avviare un'attività ricettiva? Nel Comune di Ancona ci sono zone interdette al commercio itinerante? Come posso richiedere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico mediante dehors? Cosa devo fare per esercitare l'attività di personal trainer?. Sono alcune delle domande che trovano dettagliata risposta (Faq) nel portale dello Sportello unico delle attività produttiva (Suap) del Comune di Ancona che ha scelto le domande più frequenti, relative alle principali attività economiche. Le domande con le relative risposte pubblicate informano gli imprenditori sui requisiti, sui tempi e sulle modalità di apertura e di gestione delle diverse attività.

Sono state suddivise per argomenti: generali (procedimenti amministrativi); portale (questioni specifiche relative al portale Suap); commercio (esercizi di vendita); somministrazione di alimenti e bevande, piccoli intrattenimenti (bar, ristoranti); dehors (aree scoperte bar e ristoranti); strutture ricettive (alberghi, B&B, ecc.); servizi alla persona (acconciatore, estetista, tatuaggi/piercing); attività sportive (palestre, campi da gioco, piscine, ecc.); Taxi ed Ncc (noleggio con conducente).

L'iniziativa per informare è promossa dall'assessore alle Attività economiche Angelo Eliantonio. "Abbiamo ritenuto importante e utile - afferma - implementare il portale Suap con questa sezione, che può essere consultata direttamente on line, al di là degli orari di apertura". Eliantonio evidenza, infine, la specifica sezione dedicata al piccolo intrattenimento musicale, "un'attività che può consentire a molti esercenti, soprattutto del settore della somministrazione di alimenti e bevande, di arricchire e qualificare maggiormente la propria offerta commerciale", conclude.



