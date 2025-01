Cna Fita Marche contro spot Autostrade, 'opposto alla realtà'

"Lo spot televisivo di Autostrade per l'Italia ha messo in evidenza immagini di persone felici e serene che percorrono le autostrade italiane su strade idilliache, praticamente l'opposto della realtà". Così il responsabile di Cna Fita Marche, Riccardo Battisti, denuncia lo stato delle infrastrutture italiane.

"Gli autotrasportatori, che in media percorrono circa 300 chilometri al giorno, devono affrontare quotidianamente una rete autostradale afflitta da gravi problemi - dichiara Battisti- negli anni sessanta la rete infrastrutturale era l'orgoglio dell'Italia, oggi tutti i cantieri presenti dimostrano invece soltanto la carenza della manutenzione programmata - aggiunge - aprendoli in simultanea congestionano il traffico con ripercussioni dirette sull'efficienza del settore logistico e, di riflesso, sull'economia nazionale".

Battisti si sofferma poi anche sul "continuo aumento dei pedaggi che solo qualche giorno fa è stato del 2,5%" affermando che Autostrade per l'Italia deve prendere atto di questa disconnessione tra comunicazione e realtà e impegnarsi non soltanto a migliorare le condizioni delle infrastrutture stradali, ma anche a garantire una programmazione ordinaria e straordinaria della manutenzione dei circa 7mila chilometri di rete".



