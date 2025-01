Bazar droghe, scacciacani, Taser e denaro, avviso orale a 24enne

Avviso orale del questore di Ancona Cesare Capocasa, il primo emesso nel 2025, nei confronti del 24enne anconetano arrestato il 30 dicembre scorso dalla Squadra Mobile di Ancona, perché colto in flagranza di reato continuato di detenzione di sostanze stupefacenti del tipo metanfetamina e cocaina, e deferito per detenzione abusiva di armi.

Stamattina, visti i diversi precedenti penali del soggetto per analoghe violazioni commesse più volte ed in considerazione della sua abituale frequentazione con soggetti pregiudicati, il questore ha firmato la misura di prevenzione dell'Avviso Orale nei confronti del giovane: se una volta fuori dal carcere, nonostante la misura in atto, dovesse reiterare il suo comportamento illecito, sarà destinatario di una misura più gravosa e restrittiva.

L'attività investigativa della polizia aveva permesso di verificare che il 24enne, nonostante risultasse anagraficamente residente in una via di Ancona, di fatto dimorava stabilmente in un altro luogo della città, un piccolo seminterrato di pertinenza dell'appartamento di proprietà della nonna, verosimilmente nemmeno accatastato come unità abitativa. Il continuo monitoraggio dei suoi spostamenti ad opera dei poliziotti, aveva fatto emergere che lo stesso, con cadenza quasi settimanale, partiva da casa per recarsi fuori regione, in particolare a Rimini, facendo presumere periodici e costanti approvvigionamenti di droga.

Nella serata del 30 dicembre scorso, durante un ulteriore servizio di osservazione gli investigatori hanno appurato che il giovane, reiterando un consolidato modus operandi, partiva nuovamente da Ancona alla volta di Rimini per poi fare ritorno a casa: era scattata una perquisizione: nello scantinato utilizzato dal giovane, erano stati sequestrati tre etti e mezzo tra anfetamine e metanfetamine, un etto di cocaina, cinque Taser corredati di tre dardi, oltre 12.500 euro in banconote vario taglio, ritenuto provento di spaccio, altro materiale per confezionare dosi di stupefacente, due smartphone, un pc e una pistola scacciacani completa di cartucce a salve. La Procura di Ancona aveva per questo disposto l'arresto e la reclusione in carcere ad Ancona per il 24enne.



