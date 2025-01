Serve Legge per decontribuzione del costo del lavoro per le aziende delle Marche

Una legge che preveda la decontribuzione del costo del lavoro anche per le aziende delle Marche, a chiederlo è Emiliano Tomassini, presidente della Cna di Fermo, alla luce del rialzo del costo dell'energia, della perdita di export e dell'aumento del costo del denaro con una stretta del credito bancario, dovuti al contesto internazionale con la guerra in Ucraina e la crisi in Medio oriente.

L'associazione di categoria degli artigiani ricorda come l'attuale peso contributivo rischi di soffocare la capacità di innovare e investire delle aziende. "Si tratterebbe di un efficace deterrente contro la migrazione delle aziende verso i vicini territori che già usufruiscono di questo e altri provvedimenti simili. In particolare le aree interne, già segnate da problematiche legate allo spopolamento e alla carenza di infrastrutture, subiscono maggiormente gli effetti negativi di un carico contributivo insostenibile". Il tutto per investire in innovazione, creare nuovi posti di lavoro e consolidare il ruolo nel mercato nazionale e internazionale. Considerato l'ordine del giorno, condiviso con la consigliera Jessica Marcozzi, fatto approvare dall'onorevole Francesco Battistoni, Cna Fermo auspica un confronto con il Presidente Acquaroli. "Le Marche devono poter competere ad armi pari con le altre regioni", conclude Emiliano Tomassini augurandosi il finanziamento della misura, "intervento del quale potranno beneficiare tutti i settori produttivi".



