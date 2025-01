Ricorso contro liquidazione Moncaro, presidio in Corte Appello

Il commissario ministeriale Giampaolo Cocconi ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Ancona che nell'ottobre scorso aveva dichiarato la liquidazione giudiziale di Terre Cortesi - Moncaro Società Cooperativa Agricola di Montecarotto (Ancona), gravata da circa 38 milioni di euro di debiti. Stamattina si è tenuta in Corte d'Appello ad Ancona un'udienza per discutere il ricorso e, al termine, i giudici si sono riservati la decisione. Durante l'udienza, fuori dalla Corte d'appello, verso le 11.30 una decina tra soci ed ex dipendenti dell'azienda vitivinicola hanno dato vita ad un presidio e hanno mostrato uno striscione con il logo dell'azienda e un altro con la scritta: "senza Moncaro, non c'è futuro". L'esito del ricorso si conoscerà ei prossimi giorni.

Quindici aziende che hanno conferito negli anni le uve alla Moncaro per la produzione del vino e il comitato "Amici della Moncaro" che le riunisce tutte, si sono costituite parte civili tramite l'avvocato Corrado Canafoglia. "La nostra costituzione - spiega il legale - è a supporto della tesi del commissario in quanto riteniamo che la permanenza del commissario governativo dia la possibilità all'intero sistema vitivinicolo marchigiano di poter dare speranza di una sopravvivenza dell'intero sistema.

Con la curatela c'è il rischio che vengano spezzettate gli asset e quindi non ci sia speranza per il sistema vitivinicolo".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA