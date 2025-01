Otto chioschi da recuperare ad Ancona, al via bando per gestione

Otto chioschi attualmente non utilizzati sul territorio di Ancona saranno assegnati in concessione a chi presenterà un progetto di recupero e rifunzionalizzazione e utilizzerà queste strutture per avviare una nuova attività.



E' stati infatti pubblicato dal Comune l'avviso pubblico e tutta la documentazione all'interno del portale Gare e Appalti, in base al quale gli interessati potranno presentare al Comune la loro manifestazione di interesse. Lo scopo è quello di valorizzare e riqualificare il patrimonio comunale, salvaguardando anche il decoro cittadino. Alcuni di questi chioschi sono infatti in stato di degrado e non più agibili. Il percorso avviato, che porterà all'assegnazione in concessione sulla base di progetti di rifunzionalizzazione, si pone dunque come buona pratica, all'interno della quale il pubblico e il privato uniranno le rispettive energie per trasformare in positivo l'immagine della città, sfruttandone le potenzialità senza ulteriore consumo di suolo. Un'importante opportunità di lavoro che il Comune offre alla città e in particolare ai giovani, visto che tra i criteri premianti c'è quello dell'età, che premia i progetti degli under 35.



Le otto strutture da assegnare in concessione si trovano sia al centro città, sia in periferia e sono: il chiosco edicola di piazza Stamira (8 metri quadrati), il chiosco edicola di via Flavia (18 metri quadrati più 12,50 di corte), il chiosco edicola di via Maestri del Lavoro (10 metri quadrati più 8 di corte); il chiosco bar di piazza Cavour che in passato ospitava il Caffè Latino ed è attualmente inagibile; il chiosco tabacchi di via Circonvallazione, inagibile (33 metri quadrati), il chiosco edicola di via Camerano (38 metri quadrati), il chiosco bar, attualmente inagibile, di piazza Stamira e il chiosco di via Primo Maggio-zona Baraccola (27 metri quadri).

L'elenco e le foto con le descrizioni dei chioschi su https://shorturl.at/61LeZ. Il Comune, con periodicità mensile, procederà ad esaminare le proposte pervenute e ad aggiornare l'elenco dei chioschi disponibili e non ancora assegnati. L'avviso è pubblicato nel portale degli appalti e delle gare (https://shorturl.at/VusJw).



