Nella stessa tabaccheria due premi milionari Lotteria in 4 anni

Due premi milionari della Lotteria Italia nella stessa rivendita a Pesaro nel giro di quattro anni: costituisce probabilmente un record quello della tabaccheria Cardinali di Marcello Bucci, in piazzale Lazzarini, che festeggia il secondo biglietto vincente top della Lotteria Italia. Nell'estrazione del 2020-2021 infatti fu la fortunata venditrice del primo premio da cinque milioni di euro; si è ripetuta nell'ultima estrazione del 6 gennaio visto che nell'esercizio è stato acquistato il tagliando serie T378442, secondo premio della Lotteria Italia, da 2,5 milioni.

"Sono incredula per quanto accaduto, soprattutto perché è la seconda volta in quattro anni - racconta all'ANSA Lucia Orazi, moglie di Marcello Bucci (titolare della tabaccheria) - questa mattina siamo stati presi d'assalto dalle persone e anche dai messaggi di amici e familiari si sono tutti complimentati e ci hanno fatto gli auguri. Nell'edizione 2020 vinti 5 milioni qui, abbiamo vibrazioni positive".

Per quanto riguarda il vincitore del biglietto fortunato "non si è palesato, ma ancora aspettiamo quello di quattro anni fa - osserva Lucia - potrebbe essere davvero chiunque, magari un turista o una persona di passaggio, così come un residente - aggiunge - molto probabilmente il biglietto è stato venduto nel periodo delle feste natalizie, forse negli ultimi giorni di dicembre quando in città c'era un grande flusso di persone, anche per gli ultimi giorni di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, visto che apparteneva ad uno degli ultimi lotti".

"Mi aspetto che, - prosegue - a differenza di cinque anni fa, stavolta possa farsi vivo per festeggiare insieme, magari brindando o andando a cena tutti insieme".



