Marittimo colto da malore, soccorso al largo da Guardia costiera

Un marittimo accusa un malore mentre lavora su un'unità da pesca a 35 miglia dal porto di Pesaro e poi viene soccorso dalla Guardia Costiera. L'operazione di evacuazione medica d'emergenza è stata portata a termine stamattina per soccorrere un membro dell'equipaggio di un peschereccio.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata dopo una richiesta giunta alla Sala Operativa del Compartimento Marittimo di Pesaro da parte del comandante dell'unità da pesca che aveva riferito circa la presenza a bordo di un marittimo colto da malore. Sotto il coordinamento della Sala Operativa del 7/o Mrsc (Maritime Rescue Sub Center) di Ancona, è stata inviata sul punto la motovedetta Cp 872 della Capitaneria di Porto di Pesaro, con a bordo personale medico del 118. Giunto sul luogo dove si trovava l'imbarcazione, l'equipaggio dell'unità Cp 872 ha provveduto a trasbordare l'infortunato che è stato subito sottoposto alle cure del caso e poi trasportato presso il porto di Pesaro. Ad attendere l'arrivo della motovedetta, un'ambulanza della Croce Rossa Italiana.

"La salvaguardia della vita umana in mare - commenta il comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro - resta da sempre il fine ultimo della funzione della ricerca e soccorso in mare della Guardia Costiera le cui donne ed i cui uomini sono chiamati ad intervenire, spesso, con condizioni di mare proibitive".



