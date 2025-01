Lotteria Italia, 2,5 milioni a Pesaro nella tabaccheria Bucci

Il biglietto della Lotteria Italia che ha vinto il secondo premio da 2,5 milioni di euro, è stato acquistato a Pesaro presso la tabaccheria di Marcello Bucci in Piazza Giovanni Lazzarini. Lo fa sapere Agipronews.

A Lodi venduto il tagliando che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro: venduto presso l'Autogrill Somaglia Ovest. Il biglietto vincitore del terzo premio da 2 milioni ad un biglietto venduto nella pasticceria Porretto di Palermo in via Luigi Galvani, 49. Quarta vincita da 1,5 milioni di euro messa a segno nella tabaccheria Perrotta Marco di Torino in via Pietrino Belli 39/A. Infine l'utimo premio milionario, il quinto, è stato venduto in un'area di servizio autostradale, Lagardere Ads Arino Ovest presso l'Autostrada A4 Serenissima snc, a Dolo, in provincia di Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA