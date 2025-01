Incidente ad Ancona, giovedì le autopsie sulle vittime

Verrà conferito giovedì mattina l'incarico al medico legale Loredana Buscemi per le autopsie disposte dalla Procura di Ancona sulla coppia di coniugi di Fabriano deceduti sabato mattina in via Esino, a Torrette di Ancona, in un incidente stradale. Le vittime sono Lucia Manfredi, 40 anni, medico all'ospedale di Torrette e il marito Diego Duca, 40 anni anche lui, autista soccorritore del 118 a Perugia.

L'accertamento autoptico inizierà nel pomeriggio di 9 gennaio. La famiglia Manfredi nominerà con ogni probabilità un medico legale di parte per partecipare alle autopsie. L'esame servirà a chiarire e cause della morte e forse anche parte della dinamica dell'incidente nell'ambito del quale si era danneggiata una cabina di riduzione del metano con conseguente mega-fuga di gas.



