AVS e M5S: "rinegoziare patti con Marche Multi Servizi"

I consiglieri comunali di maggioranza Adriana Fabbri e Lorenzo Lugli, rispettivamente di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle hanno consegnato oggi al sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, un documento per chiedere la rinegoziazione dei patti parasociali con Marche Multi Servizi (Mms).

"I patti parasociali sono accordi che regolano diritti e doveri tra soci pubblici e privati di una società e dovrebbero servire a garantire una gestione equilibrata dei servizi pubblici in favore dei cittadini - dicono gli esponenti politici - ci preoccupa la predominanza del socio privato (Hera S.p.A.

con il 46,70%) che potrebbe compromettere l'interesse pubblico - aggiungono - i patti parasociali vanno rinegoziati affinché si aumentino i poteri decisionali del pubblico così come va definito uno standard chiaro per la qualità dei servizi offerti che il comune deve valutare periodicamente".

Altre richieste avanzate nel documento dai politici sono "la rimozione del potere di veto dei singoli membri del cda e così come l'eliminazione della penale da 10 milioni per e "far valere la validità dei patti parasociali in base al tempo previsto dalla fornitura dei servizi e non su base quinquennale".

Nel pomeriggio si è poi tenuta una conferenza stampa dove, assieme ai consiglieri Fabbri e Lugli, erano presenti Gianluca Carrabs (membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde), Luigi Tagliolini (direzione provinciale Europa Verde), Luigi Marini (segretario provinciale di Sinistra Italiana).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA