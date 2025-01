Sindaco e vice sindaco al Salesi, per bimbi Befane dei moto club

"Oggi il pensiero va a tutti quei bambini provenienti da varie parti delle Marche e che si affacceranno da quelle finestre per vedere il mare". Lo scrive il sindaco di Ancona Daniele Silvetti che insieme al vice sindaco Giovanni Zinni, nel giorno dell'Epifania, ha fatto visita all'Ospedale materno infantile Salesi di Ancona.

"A noi anconetani - ricorda Silvetti un post sui sociale - piace ancora chiamarlo 'Ospedaletto Salesi' ed oggi eravamo lì per incontrare tanti giovani e giovanissimi Ospiti in occasione dell'Epifania. Un saluto ai tanti genitori presenti, al personale dell'Ospedale pediatrico e un grazie ai tanti volontari: dalle Patronesse agli animatori e medici della clown-terapia".

"Grazie ancora di cuore - prosegue il primo cittadino - alla Polizia Locale che ha pensato di portare doni e a scortare dal Monumento ai caduti, le Befane del Moto Club On The road e del Moto Club Uncini e alla Corale che si è esibita nel cortile interno del Presidio. Oggi - conclude Silvetti - il pensiero va a tutti quei bambini provenienti da varie parti delle Marche e che si affacceranno da quelle finestre per vedere il mare".

Oggi la giornata dell'Epifania è stata celebrata, con tanto di Befana ed Elfi sul palco, anche in piazza Roma ad Ancona in un centro gremito e tanti bambini a giocare anche nella Casa degli Elfi. Presenti per l'occasione sul palco anche gli assessore Angelo Eliantonio e Manuela Caucci.



