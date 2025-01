Un ragazzo di 17 anni è morto nella notte in un incidente stradale nel Riminese, a Misano Adriatico.

In sella ad uno scooter ha perso il controllo, in via Stazione, è uscito di strada finendo contro un albero. Inutile l'intervento del 118, avvertito da un automobilista. Il giovane, nato in Italia e di origini africane, risiedeva a Gradara nel Pesarese.



