Morta a 91 anni Franca Carloni, moglie di Vittorio Merloni

E' morta a Fabriano (Ancona), a 91 anni, Franca Carloni Merloni, moglie di Vittorio Merloni, l'ex presidente di Confindustria deceduto nel 2016, fondatore di Merloni Elettrodomestici, diventata poi Indesit Company, presieduta fino al 2010 quando lasciò la presidenza al figlio Andrea, diventando presidente onorario Merloni. Al fianco di Vittorio Merloni, per oltre 40 anni di matrimonio, la "Signora Franca" come era chiamata da tutti. Una donna schiva nei confronti dei riflettori, molto legata a Fabriano e che ha sempre continuato a frequentare le sue storiche amicizie, senza mai far pesare il suo status nei confronti di chiunque.

Madre di quattro figli - Maria Paola, Antonella e i gemelli Aristide e Andrea -, Franca Carloni Merloni ha ricoperto ruoli significativi all'interno delle aziende di famiglia, anche quando l'azienda di famiglia venne venduta agli americani della Whirlpool. Una vita personale segnata sicuramente da due grandi dolori, la morte del marito, Vittorio, nel 2016, e del figlio Andrea, nel novembre del 2020. L'ex senatrice Maria Paola Merloni è sempre stata molto vicina alla madre, accudendola fino all'ultimo con amore e sollecitudine.

Una donna, Franca Carloni, che fino a quando ha potuto si è resa protagonista, nel massimo riserbo, ma con sempre grande sollecitudine, di gesti di beneficenza nei confronti di una pluralità di soggetti e, molte volte, di sostegno, a volte anche in modo anonimo. I funerali di Franca Carloni Merloni si svolgeranno mercoledì 8 gennaio alle 11 nella chiesa della Misericordia a Fabriano.

"E' stata una grande moglie, - dice all'ANSA Maria Paola Merloni - una grande mamma, che ora ha raggiunto papà e Andrea ma a noi mancherà moltissimo. Questo è un momento di grande dolore profonda tristezza e immenso senso di vuoto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA