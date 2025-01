Incidente ad Ancona, unico canale sostegno a figlio coppia

"Attivato un unico ed esclusivo canale di sostegno a favore del minore rimasto orfano, alle coordinate Iban che saranno diffuse non appena la famiglia ne avrà disposto il perfezionamento". Lo scrivono in una nota la famiglia di Lucia Manfredi, 40 anni, morta insieme al marito Diego Duca, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Torrette di Ancona sabato 4 gennaio. I due coniugi lasciano un figlio, Alessandro, 10 anni, che nell'incidente ha dunque perso i genitori.

La famiglia, "è stata in poche ore catapultata in una drammatica realtà che alla tragedia dell'incidente stradale, che ha tolto la vita a due genitori, ha aggiunto il disagio provocato da una iniziativa non concordata intrapresa da terzi".

"Si ringraziano quanti con cuore sincero e generoso hanno pensato in buona fede di voler partecipare e far sentire la loro vicinanza alla famiglia così duramente provata. - scrive la famiglia - A tal fine è stato attivato un unico ed esclusivo canale di sostegno, a favore del minore rimasto orfano, alle coordinate Iban che saranno diffuse non appena la famiglia ne avrà disposto il perfezionamento".



