Gruppi centrosinistra, 'un Consiglio Grande sul Ponte Garibaldi'

Sulla questione del Ponte Garibaldi a Senigallia i Gruppi del centrosinistra (Pd, Avs, Vivi Senigallia e Vola Senigallia), opposizioni in Consiglio comunale, hanno chiesto la convocazione del Consiglio Grande.

"Da ormai un anno - spiegano in una nota congiunta - chiediamo con insistenza chiarimenti e interventi tecnici sul progetto del Ponte Garibaldi: abbiamo sollecitato la presenza di Acquaroli e dei tecnici della Regione in Commissione; abbiamo chiesto precise prese di responsabilità sul progetto da parte del sindaco Olivetti. Nessuna risposta e nessuna responsabilità su un progetto devastante e nessuna riflessione sul futuro del tessuto urbanistico e sociale della città".

"Tutti i partiti di opposizione, - proseguono i Gruppi consiliari comunali di opposizione - una parte consapevole e aperta della maggioranza, le numerose associazioni attive sul territorio, professionisti e cittadini (sono state raccolte online 9mila firme e altre firme sono state raccolte in piazza) si sono espressi sull'inadeguatezza del progetto presentato dalla Regione e su possibili progetti alternativi altrettanto efficaci per la sicurezza ma sicuramente più conciliabili nel centro storico della nostra città. Nessuna risposta, nessuna responsabilità e nessuna volontà di ascolto e di condivisione - ribadiscono - da parte del sindaco. Come sempre".

"Per questo motivo, abbiamo depositato ieri, - annunciano i Gruppi di centrosinistra - come Pp, Avs, Vivi e Vola Senigallia, la richiesta di un Consiglio Grande, il massimo organismo di partecipazione di Senigallia attraverso il quale la Giunta ed i consiglieri comunali possono ascoltare proposte ed orientamenti della comunità locale su questioni importanti per la vita della popolazione cittadina". "Perché è necessario ricorrere ad un Consiglio Grande? - sottolineano - Perché fino ad oggi, Acquaroli e Olivetti si sono dimostrati latitanti sul progetto del Ponte Garibaldi. Perché il Ponte Garibaldi è un progetto cruciale per il destino di Senigallia. Perché i cittadini hanno diritto a ricevere risposte dirette, credibili e trasparenti dai responsabili del progetto".

"Ci appelliamo ai consiglieri di maggioranza perché facciamo un passo in avanti verso i propri concittadini e approvino la richiesta del Consiglio grande; - continua la nota - non si tratta di sottoscrivere una iniziativa della minoranza ma di condividere un'occasione di dialogo con la città. Aspettiamo l'approvazione della richiesta di Consiglio Grande: - concludono i Gruppi consiliari di opposizione - che sia il primo atto di presa di responsabilità sul destino della nostra città e di disponibilità all'ascolto dei cittadini da parte del sindaco e di questa giunta".



