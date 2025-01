Attrezzi da scasso in auto, cinque denunciati per favoreggiamento

Una smerigliatrice angolare, trapani, un'ascia, martelli, picconi, tronchesi, un disturbatore di frequenze radio "jammer", in grado di bloccare segnali radio, inclusi quelli utilizzati da sistemi di allarme o da telefoni cellulari. Il materiale utilizzato per compiere furti in appartamenti, era ritrovato nella tarda serata del 27 settembre scorso a Castelraimondo (Macerata), dai carabinieri della locale stazione, all'interno di un'auto Ford Focus verosimilmente utilizzata da alcuni pregiudicati per spostarsi durante i colpi: l'uomo che era nei pressi del veicolo, all'arrivo di una pattuglia impegnata in un'operazione di controllo del territorio, si era dileguato fuggendo a piedi nelle campagne circostanti. Le indagini dei carabinieri hanno però permesso di identificare cinque persone residenti a Milano - due di origini catanesi, due romeni e un albanese - e deferirle all'Autorità Giudiziaria per favoreggiamento personale Gli indagati, secondo gli investigatori, avrebbero facilitato, con la loro azione, il compimento di furti in abitazione da parte di altri soggetti, non ancora identificati.





