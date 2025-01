Arcivescovo Massara, 'commozione e sconcerto per Diego e Lucia'

"Desidero esprimere il mio personale cordoglio e quello di tutta la diocesi di Fabriano-Matelica per Alessandro, per nonna Fernanda e per tutti i parenti in lutto per la gravissima perdita dei coniugi Diego e Lucia". Così in una nota l'arcivescovo di Camerino, San Severino Marche, vescovo di Fabriano e Matelica, Francesco Massara in relazione all'incidente stradale costato la vita ad Ancona alla dottoressa Lucia Manfredi, 40 anni, e al marito Diego Duca, 46 anni, autista del 118 a Perugia, entrambi di Fabriano (Ancona).

"Con profonda commozione e doloroso sconcerto, - prosegue l'arcivescovo - condivido la preghiera di suffragio e di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, stimato, amato questa bellissima coppia di coniugi. Tragedie simili ci lasciano scioccati e affranti. La mia paterna sollecitazione è quella di cercare consolazione e conforto nel Signore che solo può donarle a chi ha ricevuto una perdita così lacerante e inspiegabile".

"Non saranno mai sufficienti l'affetto e la vicinanza verso questo bambino rimasto orfano ma che vogliamo tutti, come comunità, adottare nel nostro cuore anche con segni concreti di attenzione. - scrive ancora monsignor Massara - La preghiera e la solidarietà testimonino l'umile presenza di ogni cittadino che voglia condividere fraternamente il dolore e il lutto che affliggono una famiglia e una collettività. Dobbiamo ripartire insieme dal seme di speranza che il Vangelo ci chiede continuamente di seminare perché la vita non finisce con la morte e per tutti noi c'è una prospettiva di eternità. Con questa certezza - conclude - affidiamo alla misericordia e alla gloria di Dio l'anima di Diego e Lucia e affidiamo al conforto del Padre i cari che ora li piangono.



