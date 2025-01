Squarta, notizia morti ad Ancona ti spezza il cuore

"Ci sono notizie che spezzano il cuore, che ti lasciano senza parole, come quella che ho appreso ieri, la tragica morte di una coppia, marito e moglie, in un incidente stradale. Lui, autista del 118 dell'ospedale di Perugia, un uomo che ha dedicato la sua vita a salvare quella degli altri. Lei, medico ad Ancona, una professionista che con passione e dedizione si prendeva cura delle persone": lo scrive sui social l'europarlamentare umbro di Fratelli d'Italia Marco Squarta a proposito dell'incidente di Ancona. "Ma ciò che più sconvolge - aggiunge - è pensare al loro bambino di soli 10 anni, ora orfano di entrambi i genitori. Non riesco nemmeno a immaginare la sua reazione nel trovarsi improvvisamente di fronte a una realtà così crudele. Un bambino che dovrà crescere con un peso nel cuore, affrontando la vita senza le due figure più importanti al suo fianco. Questa tragedia ci ricorda quanto fragile sia la vita e come tutto possa cambiare in un istante.

Ci insegna a dare valore ai momenti che viviamo e alle persone che amiamo, perché nulla è mai scontato. Il mio pensiero va a questa coppia che non c'è più, ma soprattutto al loro piccolo.

Prego affinché trovi la forza di affrontare il futuro e che Dio lo protegga, lo guidi e gli doni amore e sostegno in ogni passo della sua vita. Che il mondo gli restituisca, in qualche modo, il calore e la serenità che merita. Un abbraccio di luce a lui - conclude Squarta - e una preghiera per chi non c'è più".



