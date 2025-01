I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Puzzo per un incidente stradale tra due autovetture una delle quali si è ribaltata sulla sede stradale. Una persona è stata trasportata all'ospedale di Torrette dal personale sanitario del 118. La squadra dei vigili del fuoco di Ancona ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.



