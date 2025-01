Sabato di controlli della polizia di Stato, 82 identificati

Controlli dinamici del territorio della Polizia di Stato di Ancona disposti dal Questore, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto, soprattutto il sabato pomeriggio nel centro cittadino. I controlli sono svolti con pattuglie di poliziotti a piedi lungo le strade principali e le piazze del centro cittadino più interessate dall'aggregazione di gruppi di ragazzi e in prossimità delle principali fermate degli autobus di linea urbana che dalla periferia giungono nel centro cittá.

Durante i controlli sono state identificate 82 persone.

Durante il servizio i poliziotti, con l'ausilio della Squadra Volante, hanno fermato una persona segnalata per i suoi atteggiamenti molesti. Sull'uomo, di cittadinanza straniera di circa 35 anni, pendeva la misura di prevenzione del Foglio di via con divieto di ritorno nel Comune dorico, emesso dal Questore di Ancona lo scorso aprile.

Mentre veniva condotto presso gli Uffici della Questura, i poliziotti notavano cadere dal suo borsone un piccolo involucro di cellophan che conteneva un pezzo di hashish di circa 3 grammi, sostanza detenuta, cosí come da lui riferito per uso personale. Al termine degli accertamenti del caso, l'uomo é stato segnalato all'Autoritá Giudiziaria ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.309/90 per la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti ed inoltre per inottemperanza al Foglio di Via.



