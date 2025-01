Lutto cittadino a Fabriano giorno delle esequie di Lucia e Diego

'La tragica scomparsa dei nostri concittadini Lucia Manfredi e Diego Duca ha sconvolto la comunità cittadina, che si è stretta intorno al loro piccolo e ai familiari. Per manifestare la gratitudine della città verso due giovani che con generosità e altruismo si sono sempre spesi per gli altri e per il bene comune e per stringere il loro bambino nell'abbraccio dell'intera città', il giorno delle esequie, non ancora fissate, verrà proclamato il lutto cittadino". Lo annuncia la sindaco Daniela Ghergo.



