Incidente nella notte a Matelica, un ferito a Torrette

Un piccola utilitaria è finita fuori strada attorno alle 3 della notte scorsa, in località Colli; uno dei due occupanti l'autovettura è stato portato all'ospedale di Torrette dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118. Una squadra dei vigili del fuoco di Camerino, del comando di Macerata, è intervenuta e ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente che ha coinvolto una sola autovettura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA