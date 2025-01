Incidente in A14, sette automobili coinvolte ma nessun ferito

Incidente all'interno della galleria Croce di San Benedetto del Tronto per uno scontro che ha visto coinvolte sette automobili nella corsia di sorpasso. E' accaduto poco dopo le 15, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento rivierasco.

Alle ore 17:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare in direzione Ancona, sono terminate le code causate da un incidente avvenuto all'altezza del km 306, all'interno della galleria Croci. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso in direzione Ancona.

Tutti gli occupanti sono scesi autonomamente e gli operatori vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti tra cui alcuni ibridi e altri alimentati a metano. Il traffico ha subito rallentamenti, ma la corsia di marcia è rimasta aperta. Sul posto polizia autostradale ed equipaggi del 118.

La Società autostrade informa che a causa dell'incidente all'interno della galleria Croce si sono formati sei chilometri di coda in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Val Vibrata e Grottammare. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Autostrade per l'Italia. Attualmente, sul luogo dell'evento il traffico risulta bloccato. Agli utenti in A14 provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Val Vibrata, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare in direzione Ancona.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA