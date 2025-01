Incidente ad Ancona, lutto a Fabriano per morte di Lucia e Diego

"Fabriano e' in lutto per la tragedia immensa che ha distrutto una giovane famiglia conosciuta e stimatissima in città. Lucia Manfredi e Diego Duca erano due persone che avevano fatto del servizio agli altri la cifra distintiva della loro vita: entrambi impegnati nei servizi sanitari, entrambi attivi nelle attività parrocchiali e nel sociale. Lasciano un bambino e questo rende ancora più doloroso quanto accaduto". Così con un post su Facebook la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo che "a nome dell'amministrazione e della città, profondamente colpita - scrive - , partecipo al dolore dei familiari affinché possano sentire la vicinanza e l'affetto dell'intera comunità fabrianese". Lucia Manfredi e Diego Duca sono le vittime del drammatico incidente avvenuto ieri mattina ad Ancona, nel quartiere Torrette. Un Suv fuori controllo ha investito la loro autovettura uccidendoli. L'incidente, la cui dinamica è al vaglio della polizia locale dorica, ha provocato la rottura, in via Esino, di una grossa tubatura del gas di una cabina che ha costretto all'interruzione di metano in tutto il quartiere e nella zona di Collemarino per una importante fuga di gas. Il ripristino della fornitura di gas è in corso con controlli casa per casa dei tecnici di Edma con la collaborazione della protezione civile di Ancona.



